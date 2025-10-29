Carrizo declara la emergencia y pide un plan a Provincia y SPSE

- Publicidad -

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, declaró formalmente la Emergencia Hídrica en todo el ejido urbano de la ciudad mediante la firma del Decreto N° 3030-MCO/2025. La medida drástica responde a la “crítica situación” generada por una disminución en el caudal de agua potable proveniente de Comodoro Rivadavia, que ya impacta en numerosos barrios. Mientras se autorizan medidas de contingencia locales, como el alquiler de cisternas, el Ejecutivo municipal instruyó pedidos formales al Gobierno Provincial y a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) para que intervengan y aseguren el suministro.

El documento oficial, que lleva también la firma del jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, detalla que la escasez del suministro está provocando “diversos inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos“. El texto admite que los establecimientos educativos y sanitarios son los principales afectados por la crisis de abastecimiento.

Como respuesta directa y en el marco de la emergencia, el Artículo 2° del decreto autoriza a la Secretaría de Hacienda municipal a gestionar de inmediato el alquiler de vehículos cisterna. El objetivo de esta contratación es abastecer, en “casos de fuerza mayor“, a hospitales, escuelas y otras instituciones consideradas esenciales que ya sufren el impacto de la falta de agua.

- Publicidad -

Paralelamente a la asistencia con cisternas, la Municipalidad de Caleta Olivia activó reclamos a las instancias provinciales, de quienes depende la gestión del recurso. El decreto instruye a las áreas competentes a solicitar formalmente al Gobierno Provincial y a Servicios Públicos Sociedad del Estado la “implementación de un plan de contingencia“. Dicho plan, exigido por el municipio, debe asegurar el mantenimiento del caudal de agua proveniente tanto del acueducto Lago Musters como de las perforaciones de Cañadón Quinta.

Desde el Ejecutivo local calificaron la situación como “hidrológica extrema” y apelaron a la responsabilidad de la comunidad. “Juntos, trabajando con responsabilidad, podremos atravesar este momento crítico y cuidar entre todos el vital elemento”, expresó el intendente Carrizo. En línea con esto, el municipio insistió en que “el compromiso y la solidaridad de todos serán claves para superar este desafío“, pidiendo un uso racional del recurso mientras se desarrollan las acciones de emergencia. (Agencia OPI Santa Cruz)