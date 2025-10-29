Gremio textil alerta por caída de empleo y cierre de fábricas

- Publicidad -

(OPI TdF) – El secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), Rodrigo Cárcamo aseguró que tras los resultados de las elecciones legislativas nacionales podría acentuarse la caída del empleo y el cierre de fábricas en Tierra del Fuego.

Cárcamo afirmó que “el resultado del domingo ahonda más la situación del sector, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Es lo que estamos evaluando, a nivel nacional también, dado que ya se han anunciado varios cierres”.

“Este resultado creo que envalentona y van a profundizar su modelo y, obviamente, los que vamos a perder somos los trabajadores”, sostuvo el dirigente gremial.

- Publicidad -

Cárcamo indicó que “no hay que desestimar o desentender la voluntad del pueblo. Hay un porcentaje alto que está aceptando estas medidas, que está aceptando el desempleo, que está aceptando que la industria nacional desaparezca y sin medidas que acompañen todo lo que podamos hacer los gremios o las entidades sociales y entonces es muy difícil de poder torcerlo”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)