Hallan a un hombre muerto en un corralón

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La policía de Chubut encontró a un hombre de unos 45 años sin vida este martes por la mañana en un taller ubicado en calle Arrobaye al 100 del barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

El hallazgo del cuerpo fue denunciado por un trabajador de una empresa lindante al taller y avisó a la policía quienes al llegar al lugar constataron el cuerpo sin vida.

El segundo jefe de la Unidad Regional, Raúl Jones informó que al llegar al lugar no encontraron responsables del taller y se encontraban en la tarea de identificar al cuerpo.

- Publicidad -

La primera hipótesis daba cuenta de una muerte accidental, aunque luego se supo que el sujeto había ingresado al lugar con intención de robo y tuvo un accidente cuando una placa se le cayó encima.

Continuaban las labores investigativas para esclarecer el suceso y se conoció que el hombre contaba con antecedentes penales. (Agencia OPI Chubut)