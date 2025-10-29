La paradoja ética que enfrenta al gobernador con una nueva derrota social y política de cara al 2027 si no corrige a tiempo

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El abogado local Sergio Macagno, como lo detallamos en otro informe, hizo una presentación legal solicitando el juicio político del Vocal del STJ Fernando Basanta; a raíz de ello sesionó la Sala Juzgadora en la Legislatura donde quedó formalizada la denuncia y convocó a una nueva reunión para el 3 de noviembre a fin de que el magistrado ejerza su defensa.

Paralelamente, en la misma sesión, el abogado Macagno también presentó un pedido de recusación contra tres integrantes de la Sala Juzgadora: los diputados Eloy Echazú, María Rocío García y Karina Alejandra Nieto. Entiende el abogado que todos ellos cumplían funciones legislativas cuando Basanta fue incorporado al STJ razón por lo cual no deben ni pueden estar ahora en esta instancia de juzgamiento; y es muy coherente el planteo.

Hasta aquí todo legal, siguiendo los pasos institucionales que corresponden y tengamos en cuenta que cuando Fernando Basanta fue incorporado con forcep al STJ de neto corte kirchnerista, publicamos su falta de mérito y condiciones para el cargo, pero todo venía impulsado por el poder político y la absurda imposición de la mayoría simple, para actos tan decisivos como éste de la integración del STJ.

Si esta ética no te va, tengo otra

Como dije anteriormente, me parece correcto que se emplace al Juez Basanta y se usen los mecanismos necesarios, legales e institucionales para su cuestionamiento y/o remoción. Dicho esto, ahora quiero ponerle a este asunto un paréntesis sobre un tema que el actual gobierno de Claudio Vidal no desconoce, sino que simplemente deja pasar, porque tal como me explicó un abogado “es legal” y si es legal, pareciera que no puede objetarse. Aquí la palabra “legal” es tan rígida como un chicle y tapa, sepulta o desaparece algo que sin duda ni Vidal ni el Presidente de la Cámara Fabián Leguizamón y/o el operador Pedro Luxen, conocen: la ética.

La Sala acusadora que juzga al Dr Fernando Basanta está integrada por 13 legisladores uno de los cuales es Fernando Españón, denunciado ante la justicia por abuso sexual con acceso carnal, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos (corrupción) y el mismo oficialismo (gobierno provincial) evita quitarle los fueros para impedir que la justicia lo investigue y eventualmente lo procese y condene.

El cajón de Herminio

¿Claudio Vidal, que acaba de recibir un cachetazo de la realidad política en la provincia, tiene idea de lo que le va a costar sostener el peso de esta paradoja increíble que lleva en sus espaldas, donde, por un lado, le quiere cortar la cabeza a un Vocal del STJ como Basanta por trucho e irregular y pone para juzgarlo a un diputado amigo abusador de mujeres y corrupto?.

Claro, desde el punto de vista legal, sostenido por los diputados oficialistas, Españón está perfectamente habilitado para funcionar en la Comisión por cuanto no está condenado y nadie objetó su fundamento. Y desde ese punto de vista es lógico el planteo, pero seguimos dejando de lado lo ético y moral; y esto es liminar al momento de explicar (en parte) la derrota electoral del último domingo. Lo ético y moral fue crucial a la hora de la evaluación de la gestión y en dentro de ese concepto, el tema Españón funcionó como “el cajón de Herminio”: claro que, después de dos años, sabemos que no es la ética lo que más preocupa al gobierno provincial.

Entonces, si analizamos el planteo de por qué Rocío García, Eloy Echazú y Carina Nieto son cuestionados, a partir de que estos legisladores aprobaron el pliego de Basanta, aún sabiendo que no reunía las condiciones, mi pregunta es si el gobierno y los diputados del oficialismo no saben que sobre Españón pesan gravísimas denuncias por delitos extremadamente graves por la calificación de los mismos pero más aún porque fueron cometidos en ejercicio de sus funciones; sin embargo en este caso – tal el criterio del gobernador Vidal – no aplica el mismo principio. En el caso de Españón, como sigue en un limbo legal, nada de esto aplica, sin embargo, ese limbo es fabricado por el mismo oficialismo para protegerlo.

Donde lo legal no significa lo correcto

Constitucionalmente Españón no está impedido de conformar la Comisión, eso es claro, pero moral y éticamente, sostenerlo, es absurdo.

Las proyecciones del voto castigo, de cara al futuro, ya marcaron su inicio el día domingo: llevan al gobernador Vidal en el tobogán electoral del 2027 si no corrige acciones y actitudes, porque por más excusas y explicaciones leguleyas que interpongan desde su entorno para explicar la realidad del lado A, desconociendo el lado B, cualquier votante entiende que el gobierno provincial está empeñado en encubrir a sus propios delincuentes argumentando que lo hace para buscar una justicia más ecuánime, siendo que es el propio gobernador el que hace sus deposiciones sobre las leyes, la legislatura y las instituciones de los tres Poderes.

Finalmente, el gobernador Vidal debería “recalcular su GPS político”, porque debido a la debacle sufrida, nada le asegura que en los próximos años, algunos diputados propios que no quieren ser alcanzados por la onda expansiva del tema Españón u otros comprados a principio del 2024 por Vidal, se desvinculen de su línea orgánica y/o su billetera y pierda la mayoría en la Legislatura, la cual está bastante ajustada y las fuentes nuestras indican que podría haber fuertes novedades de acá a fin de año que palterarían la relación de fuerzas.

Todo esto que le sucede y le sucederá al gobernador, es inversamente proporcional a su pérdida de poder y esa pérdida de poder lo marcó fuertemente el voto popular, lo cual vamos a dejar para otro análisis.

El tema Españón podrá ser “legal” en apariencias, pero ética y moralmente es un tema que denigra y socava la credibilidad del gobierno provincial y lo acerca más al fracaso electoral que a la restitución de la confianza pública sobre su gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)