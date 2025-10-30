Asumió nuevo rector de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Gustavo Fleitas fue elegido esta semana como el nuevo rector de la casa de altos estudios.

El arribo de Fleitas a la rectoría de la UNPSJB se definió el jueves tras la tercera ronda de votaciones que realizó la Asamblea Universitaria.

Abogado de profesión, Fleitas presidió también el Consejo Permanente de Decanas y Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas de la Argentina.



Se le atribuye haber dado un impulso a la región patagónica dentro del sistema universitario público nacional.

El acto de asunción de las nuevas autoridades será el próximo lunes 4 de noviembre en la sede Comodoro Rivadavia de la UNPSJB, donde Fleitas tomará formalmente el cargo de rector junto a la nueva vicerrectora. (Agencia OPI Chubut)