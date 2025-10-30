Dólar oficial sube $5 y cierra en $1.465 en Banco Nación

- Publicidad -

El dólar oficial registró una suba de $5 este jueves, cerrando en $1.465 para la venta en la cotización del Banco Nación, en una jornada que mostró movimientos dispares en los distintos segmentos cambiarios. Mientras la cotización minorista avanzaba, los tipos de cambio financieros y el mayorista operaron a la baja.

La divisa oficial en Banco Nación se ubicó en $1.415 para la compra. Durante la rueda, el tipo de cambio minorista mostró un máximo de $1.470, lo que representó $10 más que el cierre del miércoles. En el promedio de los bancos, la venta al público se movió en un rango de entre $1.460 y $1.470, alcanzando esa cotización más alta.

En contraste con el alza del minorista, el dólar mayorista registró una baja del 0,3% y se ubicó en $1.435. Este valor opera dentro del régimen de banda cambiaria cuyo techo se posiciona actualmente en $1.495,52. Los tipos de cambio financieros también mostraron descensos: el MEP caía 0,6% hasta $1.466,43 y el Contado Con Liquidación (CCL) retrocedía 0,1% hasta los $1.486,25.



Por su parte, el dólar blue no registró cambios durante la jornada del jueves, cotizando en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. Este escenario de cotizaciones mixtas se complementa con el dato de las reservas del Banco Central (BCRA), que según la última información disponible al miércoles, se ubicaban en US$ 40.765 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)