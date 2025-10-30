Francos niega plan de 12 horas y denuncia campaña contra la reforma

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, denunció la existencia de “una campaña” destinada a “petardear” la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Durante una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario calificó como “una locura” las afirmaciones de opositores sobre una supuesta intención oficial de extender la jornada laboral a 12 horas, asegurando que la propuesta “no contiene nada de eso“.

Francos instó a no “petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador“. Sostuvo que el objetivo es, “en absoluto“, el contrario, ya que la iniciativa se impulsa “para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”.

El funcionario aseveró que la reforma que impulsará el Poder Ejecutivo busca “generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos y tratar de hacer más fácil la relación laboral”. En este marco, Francos criticó la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, un mecanismo que definió como la “prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo“.

- Publicidad -

Argumentó que “hay algunos convenios que tienen 50 años” y que, dado que “la relación del trabajo cambió totalmente“, el Gobierno pretende “ir a un sistema que permita la decisión de un acuerdo de trabajo en el nivel más bajo y cambiar la relación laboral de lo más bajo a lo más alto“.

Guillermo Francos diferenció la realidad de las empresas al sostener que “es totalmente diferente la relación en una empresa grande, como una siderúrgica, que lo que tiene un taller alejado del centro del país que toma un trabajador y no puede cumplir de ninguna manera con esa condición“. El jefe de Gabinete concluyó que “eso hay que modificar“. (Agencia OPI Santa Cruz)