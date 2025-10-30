La Reserva Federal recorta tasa pero admite inflación elevada

- Publicidad -

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió hoy recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, que quedó establecida en el rango de 3,75%-4,00%, marcando el nivel más bajo de los últimos tres años. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) argumentó la medida indicando que, desde el recorte de septiembre, “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado“.

La decisión, que se tomó con el respaldo de 10 de los 12 miembros del FOMC, se produce en un contexto de señales mixtas. El comité señaló que “el crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se ha mantenido baja hasta agosto“. En su comunicado, la Fed proyectó que “los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses“.

El equipo de Advisory de Puente analizó el comunicado de la reunión de política monetaria de octubre, destacando que la Fed señaló que “la economía continúa expandiéndose a un ritmo moderado“. Puente precisó que el dato de desempleo de agosto es el “último dato disponible debido al cierre parcial del gobierno“. Asimismo, el análisis de la consultora subraya que “la inflación se ha movido al alza desde inicios de año y continúa algo elevada“.

- Publicidad -

En este escenario, el FOMC “decidió recortar la tasa de referencia en 25 puntos básico, al rango de 3,75%-4,00%, además de anunciar el fin del ajuste cuantitativo a partir del 1° de diciembre“, según el reporte de Puente.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que el panorama general no cambió sustancialmente desde septiembre, aunque el crecimiento parece “algo más firme de lo esperado“. Powell informó que la inflación PCE total y subyacente se ubicó en 2,8%, con “cierta re-aceleración en bienes y continuidad del proceso de desinflación en servicios“. El análisis de Puente concluyó que Powell “reconoció que los aranceles más altos están presionando los precios, aunque el escenario base es que el impacto sea transitorio“, mientras la Fed monitorea efectos de segunda ronda. El reporte también “remarcó que persisten riesgos en ambas direcciones: inflación al alza y empleo a la baja“. (Agencia OPI Santa Cruz)