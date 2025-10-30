Quintela gana La Rioja por 782 votos tras escrutinio definitivo

- Publicidad -

El peronismo riojano, respaldado por el gobernador Ricardo Quintela, ganó las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre por una diferencia de 782 votos, según se conoció ayer tras el escrutinio definitivo. Los datos finales indicaron que el frente Federales Defendamos La Rioja (DLR) obtuvo 90.686 votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) alcanzó 89.804 sufragios.

No obstante, las dos bancas que la provincia disputaba para la Cámara de Diputados quedaron divididas. La peronista Gabriela Pedrali ocupará un escaño por el frente ganador, y el libertario Gino Visconti ingresará por LLA.

Una de las situaciones que llevó a que La Libertad Avanza pusiera el foco en esta provincia está vinculada con la figura de Martín Menem. Menem fue candidato a gobernador por ese espacio en 2023, sin éxito, y el texto fuente indica que existen posibilidades de que vuelva a postularse para el cargo en 2027.

Referido a este tema, Diego Molina Gómez, legislador provincial electo por LLA y exsecretario administrativo en la Cámara de Diputados, sostuvo que Menem tiene que volver a ser el candidato a gobernador en las próximas elecciones. Molina Gómez calificó a Menem como “líder” del movimiento libertario en la provincia, afirmó que “se puso la campaña al hombro” y mostró el “apoyo total por parte del espacio“.

Para LLA, ganar en La Rioja era importante debido a que el gobernador Ricardo Quintela es identificado como uno de los gobernadores opositores más críticos del presidente Javier Milei. (Agencia OPI Santa Cruz)