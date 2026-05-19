Santiago Caputo redobla la apuesta tras el cruce con Menem

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Las fricciones que atraviesan a La Libertad Avanza sumaron un nuevo episodio público. El asesor presidencial Santiago Caputo difundió un descargo mediante la red social X para consolidar su figura junto al mandatario Javier Milei, luego de los choques verbales que protagonizó durante el fin de semana con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Mediante un texto dirigido a la militancia, el consultor político delimitó su territorio frente a las presiones que emergieron desde el propio oficialismo. “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, sentenció el funcionario.

Como integrante del denominado triángulo de hierro gubernamental, Caputo exhibió una postura rígida ante los cuestionamientos de los últimos días. El estratega aprovechó su perfil digital para blindar su rol y enviar una señal de firmeza.

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La publicación buscó neutralizar las hostilidades y devolver gentilezas a sus partidarios. “Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei”, precisó al inicio de su texto.

Lejos de aminorar el conflicto, el integrante del Ejecutivo subió el tono contra sus detractores ubicados tanto dentro como fuera de la estructura estatal. “Me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, disparó.

El cierre del comunicado ratificó la hoja de ruta que impone la Casa Rosada. “Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. ¡Gracias por su atención!”, concluyó Caputo. (Agencia OPI Santa Cruz)