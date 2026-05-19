La matriz energética regional asegura nuevos técnicos

Pan American Energy (PAE) oficializó el ingreso de siete nuevos estudiantes de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) al Programa de Becas Universitarias correspondiente al ciclo 2026. La operadora petrolera gestiona este esquema de asistencia en la región del Golfo San Jorge mediante una articulación directa con la Fundación Cimientos, el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.

Los ateneos evaluadores analizaron el rendimiento académico y la situación socioeconómica de los postulantes de la región. Representantes de la UNPSJB, funcionarios de la cartera educativa de Chubut, directivos de la Fundación Cimientos y ejecutivos de PAE ejecutaron el proceso de filtrado de los expedientes.

La nómina técnica de la operadora confirma la integración a la comunidad de becarios 2026 de los siguientes alumnos chubutenses:

Antonela Abigail Vázquez , estudiante de Ingeniería Industrial de la UNPSJB .

, estudiante de Ingeniería Industrial de la . Sabrina Ariadna Pages , estudiante de Ingeniería Química de la UNPSJB .

, estudiante de Ingeniería Química de la . Enzo Danilo Zorzi , estudiante de Ingeniería Mecánica de la UNPSJB .

, estudiante de Ingeniería Mecánica de la . Ulises Roberto Llauco , estudiante de Ingeniería en Petróleo de la UNPSJB .

, estudiante de Ingeniería en Petróleo de la . Lihuén Lara Díaz , estudiante de Ingeniería Civil de la UNPSJB .

, estudiante de Ingeniería Civil de la . Shirley Aylen Nieva Castillo , estudiante de Ingeniería en Petróleo de la UNPSJB .

, estudiante de Ingeniería en Petróleo de la . Brain Axel Choque Ovando, estudiante de Ingeniería en Petróleo de la UNPSJB.

El sistema de asistencia de la firma privada opera desde hace más de 20 años en la Patagonia. La estructura del programa transfiere financiamiento económico directo y exige a los beneficiarios cumplir con una formación en habilidades blandas y competencias técnicas específicas.

El diagrama de la beca incluye la asignación de un tutor personalizado durante la cursada, rondas de vinculación con profesionales de la firma extractiva y habilitaciones para asistir a congresos. Los universitarios mantienen además la opción de concursar por intercambios académicos en Estados Unidos.

Juan Taccari, referente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, argumentó los motivos de la inversión corporativa en el ámbito educativo estatal. “Detrás de cada uno de nuestros becarios hay historias personales de esfuerzo, compromiso y superación y nos complace poder acompañarlos en este camino que han elegido”, apuntó el directivo.

El representante de la operadora sostuvo que los fondos otorgan ayuda económica y respaldo académico, permitiendo a los jóvenes alcanzar sus títulos profesionales. La empresa estructuró esta caja de asistencia en el año 2003, focalizando los recursos estrictamente en alumnos de carreras vinculadas a la industria energética dentro de las universidades públicas emplazadas en Chubut y Santa Cruz.

Los registros administrativos de la compañía contabilizan más de 380 alumnos de la región integrados a esta línea de financiamiento a lo largo del periodo. (Agencia OPI Chubut)