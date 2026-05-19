Dictaron la conciliación obligatoria por el conflicto docente

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó este lunes la conciliación obligatoria en el conflicto docente tras la declaración de una nueva semana de medidas de fuerza por parte de los gremios ADOSAC y AMET.

La cartera laboral notificó a las entidades sindicales a un encuentro de conciliación con el Consejo Provincial de Educación para el próximo viernes 22 de mayo.

En esa jornada se convocó a las 10 horas al gremio docente ADOSAC para la primera reunión de conciliación obligatoria dispuesta para los próximo 15 días hábiles.

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En tanto, el sindicato de docentes de la educación técnica AMET fue citado a las 11.30 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.

Los gremios definieron nuevos paros en reclamo de mejoras salariales donde piden la apertura de paritarias para discutir incrementos que superen la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación que ya acumuló más del 12% en el primer cuatrimestre del año. (Agencia OPI Santa Cruz)