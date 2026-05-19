Municipio de Esquel buscará acceder a tierras vendidas por el Estado Nacional

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(OPI Chubut) – El intendente de Esquel, Matías Tacetta aseguró que el municipio inició gestiones ante el gobierno nacional para acceder a las tierras nacionales que se pusieron a la venta en el ingreso a la ciudad.

Las gestiones se concretan ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para intentar quedarse con estos terrenos nacionales que se ubican en sectores estratégicos en el acceso a esa ciudad del noroeste provincial.

El municipio busca evitar que sean vendidos mediante subasta pública e ingresen a terrenos administrados por el estado municipal.

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Desde el Departamento Ejecutivo señalaron que el Código de Planeamiento Urbano prevé que el sector es una “zona verde”, donde no se puede construir ni lotear.

El objetivo es que siga cumpliendo los alcances actuales de la normativa y no se vinculen a desarrollos privados.

La intención oficial es que esos espacios considerados estratégicos para la comunidad “pasen a manos privadas en el marco de las ventas impulsadas por el Estado nacional”. (Agencia OPI Chubut)