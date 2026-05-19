Gabriel Contreras presidirá el Tribunal Superior de Justicia

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Tras el inicio de una nueva etapa institucional, el Tribunal Superior de Justicia eligió este lunes a su nuevo presidente: será el Dr. Gabriel Contreras, uno de los 4 nuevos integrantes que fueron propuestos en ternas por el Poder Ejecutivo y elegidos por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La renovada integración del máximo tribunal de Justicia quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde los cortesanos desestimaron tanto una denuncia planteada por el gremio de Judiciales como la resolución del Tribunal Superior que había declarado la inconstitucionalidad de una ley aprobada por la mayoría parlamentaria.

En la primera sesión de acuerdos realizada con la nueva integración de nueve miembros, la elección de Contreras fue por mayoría de los presentes, donde las vocales Reneé Fernández y Alicia Mercau votaron en contra.

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El Tribunal Superior de Justicia también definió que será el vocal Daniel Mariani el representante titular ante el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, mientras Lucio de la Vega será el suplente.

Contreras llega a la presidencia del TSJ luego de una extensa carrera dentro de la Justicia provincial donde se desempeñó como titular del Juzgado de Instrucción N°2 de Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)