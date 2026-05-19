Milei ratificó el apretón monetario contra la inflación

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El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno nacional sostendrá un control estricto sobre el circulante de dinero con el objetivo de eliminar el alza generalizada de precios. Durante una exposición ante ejecutivos financieros en un evento de VALO realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el jefe de Estado delineó la etapa actual de su programa económico y reveló las cifras exactas de la intervención cambiaria.

Con compras oficiales que alcanzan los USD 8.500 millones, la actual administración interviene de forma directa en el mercado. El titular del Poder Ejecutivo explicó que sin esta absorción constante de divisas, la cotización retrocedería hasta los 1.100 pesos. De acuerdo a los datos aportados por el mandatario, la moneda norteamericana opera muy lejos de las bandas de flotación establecidas.

Las declaraciones apuntaron a justificar la fuerte restricción de liquidez. “Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación“, sentenció Milei frente al auditorio corporativo. El jefe de Estado agregó que esta contracción de la base monetaria afecta el crédito productivo porque “impacta sobre la tasa de interés“.

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Recién a mediados de 2024 el oficialismo logró frenar la maquinaria de emisión de dinero. El economista justificó la persistencia de las variaciones en los índices de precios al señalar que el país aún lidia con los rezagos de la política monetaria, debido a que quedaron “elementos endógenos funcionando“. “No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación“, insistió el mandatario.

La hoja de ruta para desarmar las restricciones ocupó el tramo final del discurso. El presidente afirmó que Argentina avanza hacia un esquema de mayor libertad y calculó que su equipo económico ya eliminó el 95% del cepo cambiario. Frente a la gran cantidad de dólares adquiridos, la estrategia gubernamental consiste en aplicar mecanismos permanentes de absorción de pesos. “Para que eso básicamente no se vaya a precios, los esterilizamos“, concluyó Milei al detallar la táctica técnica para neutralizar el impacto inflacionario de sus propias compras. (Agencia OPI Santa Cruz)