Carlos Mahiques seguirá cinco años en Casación Penal

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El presidente Javier Milei garantizó el lugar del magistrado en la máxima instancia penal del país hasta 2031. El camarista sorteó el límite de edad constitucional tras conseguir el respaldo legislativo oficialista y aliado en la Cámara Alta.

El Gobierno nacional oficializó este martes la continuidad de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. La normativa asegura la permanencia del funcionario judicial en el tribunal por los próximos cinco años, con aplicación efectiva a partir del 11 de noviembre de 2026.

La administración rubricó la decisión mediante el Decreto 367/2026 publicado en el Boletín Oficial. El instrumento legal lleva las firmas conjuntas del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

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El texto gubernamental especifica la designación de Mahiques en la Vocalía VII del fuero penal. El juez extenderá sus funciones ininterrumpidas hasta el año 2031, un lustro por encima del tope etario regular.

La Constitución Nacional fija el retiro obligatorio de los magistrados al cumplir los 75 años, edad que el camarista alcanzará el próximo mes de noviembre. El funcionario eludió esta restricción al obtener un nuevo aval del Senado y la ratificación final del Poder Ejecutivo.

El recinto legislativo convalidó el pliego con 58 votos afirmativos y 11 negativos. Las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales aliados garantizaron los números necesarios para aprobar la prórroga.

Los registros estatales detallan el recorrido del juez por la estructura tribunalicia. El Poder Ejecutivo Nacional nombró originalmente a Mahiques a través del Decreto N° 1733 fechado el 5 de noviembre de 2013.

Tiempo después, la autoridad gubernamental ordenó su traslado hacia el cargo que ocupa en la actualidad. Esta acción administrativa quedó formalizada bajo el Decreto N° 625 promulgado el 6 de julio de 2018. (Agencia OPI Santa Cruz)