Lavagna testifica por los sobornos de la obra pública

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El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) reanuda hoy las declaraciones correspondientes a la “Causa Cuadernos”. Los magistrados convocaron al exministro de Economía Roberto Lavagna para aportar datos sobre el presunto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública nacional.

La acusación principal recae sobre la expresidenta Cristina Kirchner. Los fiscales la señalan como presunta jefa de una asociación ilícita operativa dentro del Gobierno Nacional entre los años 2003 y 2015. La exmandataria enfrenta cargos por 205 hechos de cohecho pasivo vinculados al cobro de retornos empresarios.

Junto a la exjefa de Estado, el tribunal procesa a otros 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios del sector privado. El cronograma estipulado para hoy también incluye a la exdiputada nacional Mariana Zuvic y al financista Leonardo Fariña.

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La defensa técnica de Oscar Centeno canceló la comparecencia del financista. El abogado del autor de las anotaciones argumentó que su cliente carece de interés para interrogar a Fariña durante esta instancia del proceso.

Las testimoniales continuarán el próximo jueves. Ese día los jueces escucharán a Sergio Oscar Velazquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raul Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

El calendario judicial sufrirá una reducción la semana entrante a raíz del feriado del lunes 25 de mayo. Los tribunales retomarán la actividad el martes 26 de mayo con las citaciones de Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos.

Un nuevo bloque de empresarios y exfuncionarios ingresará al estrado el jueves 28 de mayo. La nómina abarca a Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

Durante las primeras audiencias de junio, los magistrados interrogarán a Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller y Ángel Rojo. A esta lista sumarán a Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.

Mientras avanzan los interrogatorios, el TOF 7 debe resolver distintos pedidos para incorporar pruebas y desistir de testigos. Las partes solicitaron estas modificaciones tras analizar las declaraciones que brindaron los periodistas Diego Cabot y Candela Ini en las jornadas previas.

El origen del expediente radica en las anotaciones que redactó Oscar Centeno, quien trabajaba como chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Planificación Federal. El conductor registró los recorridos, las visitas y los nombres asociados a la recaudación de dinero.

Al inicio del proceso, Centeno entregó copias fotográficas de los cuadernos y declaró que el fuego destruyó los documentos originales. Tiempo después, los escritos físicos reaparecieron. Esta situación motivó cuestionamientos de los abogados defensores y derivó en peritajes sobre la autoría y las fechas de las anotaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)