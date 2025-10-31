Asumieron nuevas autoridades en la Sociedad Rural de Río Gallegos

- Publicidad -

Los socios y productores de la Sociedad Rural de Río Gallegos definieron en asamblea general a las nuevas autoridades que se desempeñarán hasta el 2027.

En la asamblea se aprobó por unanimidad la lista encabezada por Alejandra Suárez del Solar, quien asumió como presidenta, y Claudio Pamich, en la vicepresidencia.

Desde la institución informaron que “la elección contó con una amplia participación de los asociados” y las nuevas autoridades están comprometidas en “seguir fortaleciendo el trabajo del sector agropecuario en la región”.

La comisión directiva quedó conformada además por la Secretaria a cargo de Liliana Fernández; Prosecretaria a María Campos y los vocales Fernando Bárcena, Francisco Milicevic, Mariano Ilarragorri y Juan Manuel Zavalía.

En la comisión revisora de cuentas estará a cargo de Ramiro Neil y como suplente Javier Álvarez Bento. (Agencia OPI Santa Cruz)