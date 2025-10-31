Habrá dos listas para disputar la vocalía de los activos en la Caja de Previsión Social

- Publicidad -

Dos listas se presentaron para disputar el próximo 26 de noviembre por el cargo de vocal por los activos en la Caja de Previsión Social de Santa Cruz.

Así lo confirmó la junta electoral en cuya instancia competirá por la reelección el actual vocal Cristian Sánchez y Daisy Marina Cantón, trabajadora estatal de Río Gallegos.

El acto electoral se realizará de 8 a 18 horas a nivel provincial y están en condiciones de votar más de 50 mil trabajadores públicos que cuenten con más de 6 meses de antigüedad.

- Publicidad -

Ahora resta oficializar las listas una vez que finalice el período de impugnaciones que regirá hasta el 10 de noviembre.

Desde la Caja de Previsión Social informaron que la elección “busca fortalecer la representación de los trabajadores en el directorio y promover la transparencia institucional a través del voto directo de los afiliados”. (Agencia OPI Santa Cruz)