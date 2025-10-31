Inician cortes diarios de agua potable en Rawson

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable de manera racional, el Servicio Sanitario de Rawson anunció que desde la primera semana de noviembre se iniciarán los cortes programados diarios en todos los barrios de la ciudad.

La medida se iniciará ante el incremento del consumo y la limitada capacidad, desde la primera semana de noviembre, se pondrá en marcha el cronograma de cortes programados de producción de agua potable que tiene la planta potabilizadora de Rawson.

Los cortes se efectuarán a diario de 0 a 5 y de 14 a 20 horas y estará sujeto a las condiciones climáticas y del consumo general de los usuarios.

- Publicidad -

El incremento del consumo obliga a las restricciones temporales por las altas temperaturas, el uso de piletas, riego y el movimiento en Playa Unión como destino turístico, que obtiene el agua de la misma planta potabilizadora.

Según las autoridades, se prevé que la solución sea la ampliación de la planta potabilizadora que permitirá duplicar el procesamiento de agua hasta 1.800 metros cúbicos por hora. (Agencia OPI Chubut)