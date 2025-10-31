Milei viaja a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz

- Publicidad -

El presidente Javier Milei asistirá a la asunción del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, el próximo sábado 8 de noviembre en La Paz, en un gesto que la administración libertaria interpreta como la consolidación de un potencial aliado regional. Fuentes oficiales confirmaron a la agencia Noticias Argentinas la presencia del mandatario en la ceremonia en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras el triunfo del centrista con el 54.5% de los votos, poniendo fin a casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo.

La confirmación del viaje provino de Casa Rosada, que garantiza la presencia del mandatario argentino en la toma de posesión que tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados boliviana, aunque la agenda completa aún está en plena definición. Tras oficializarse la victoria de Paz en el balotaje presidencial del país vecino, Milei utilizó su cuenta de X para felicitarlo, celebrando “el compromiso con la democracia y el deseo de renovación” del pueblo boliviano.

El jefe de Estado argentino enmarcó la victoria de Paz en términos ideológicos. Anticipó que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre“, vinculando el cambio a un rumbo “orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad“. Milei también definió el nuevo escenario como “el fin de la era del despilfarro del Estado“, al que se refirió como “socialismo del siglo XXI“.

- Publicidad -

“Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región“, afirmó el presidente argentino en su publicación, que concluyó con su habitual estilo: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!“. Rodrigo Paz, de 58 años, representa un espacio de centro, pero el gobierno de La Libertad Avanza lo considera un “potencial aliado“, particularmente en el bloque del Mercosur.

La sintonía entre ambos mandatarios había tenido un antecedente reciente. El pasado lunes, fue el jefe de Estado boliviano quien felicitó a Javier Milei por los resultados de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. “Felicito al pueblo de Argentina por la excelente jornada democrática, y al gobierno del Presidente Javier Milei por el triunfo que confirma el apoyo de los Argentinos a su gestión“, sostuvo Paz desde su cuenta oficial de X. El presidente electo boliviano agregó: “Como presidente Electo espero que nuestros países refuercen sus relaciones bilaterales por el bien de nuestros compatriotas y de la región. Vienen tiempos mejores!“. (Agencia OPI Santa Cruz)