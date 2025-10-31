Milei y Macri se reúnen por la noche en Olivos por reformas

- Publicidad -

El presidente Javier Milei volverá a reunirse con el ex mandatario Mauricio Macri este viernes por la noche en la quinta de Olivos, en un encuentro que se produce en plena reestructuración del Gabinete y en medio de la búsqueda de consensos para impulsar reformas como la laboral y tributaria. Fuentes oficiales confirmaron que el intercambio, previsto inicialmente para el mediodía, fue reprogramado. Milei concretará la reunión con Macri después de la que mantuvo con 20 gobernadores de distintos sectores políticos en la Casa Rosada.

El propio Macri había confirmado la reedición de los encuentros el pasado miércoles desde Chile, durante un discurso en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por BICE Coarp. “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, relató el ex presidente, quien volverá a ser agasajado con el clásico menú de milanesas y ensalada en Olivos.

Durante su exposición, Macri anticipó los puntos clave del mensaje que repetirá ante el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, completó el ex mandatario, marcando las claves de su postura sobre la administración actual.

Paralelamente a su rol de consejero, Macri reafirmó que el PRO, espacio que fundó, “está más vivo que nunca” y anticipó que tendrá un candidato “competitivo” para 2027. Estos dichos no fueron tomados con gran trascendencia en la Casa Rosada, donde aseguran que resta tiempo para esa elección. “Es lo que tiene que hacer. Imagino que no está hablando de él porque hizo referencia a un candidato competitivo”, ironizó una importante voz del Gabinete. En otro despacho oficial sostuvieron: “No nos preocupa para nada. Es una frase totalmente intrascendente”. (Agencia OPI Santa Cruz)