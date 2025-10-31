Tarifas de Camuzzi tendrán actualización mensual y consecutiva

- Publicidad -

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó una adecuación de los cuadros tarifarios para el servicio de distribución de gas natural por redes prestado por Camuzzi Gas del Sur S.A. La medida fue oficializada hoy mediante la Resolución 830/2025 publicada en el Boletín Oficial y contempla una actualización mensual y consecutiva de las tarifas.

Los nuevos valores, que entrarán en vigencia a partir del 1° de noviembre, se ajustaron teniendo en cuenta los nuevos precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y la metodología revisada por la Secretaría de Energía. El nuevo esquema tarifario se aplica en el marco de la revisión quinquenal del servicio.

La suba impactará tanto en usuarios residenciales como comerciales. La resolución detalla que el ajuste también alcanza a las localidades abastecidas con gas propano indiluido, donde se deberá incorporar el nuevo precio del insumo junto con las bonificaciones correspondientes.



El ENARGAS fundamentó la decisión en la necesidad de preservar la transparencia de la política tarifaria nacional y asegurar una prestación eficiente y sostenida del servicio en la región patagónica. Asimismo, el organismo regulador vinculó la adecuación a la necesidad de garantizar las inversiones obligatorias proyectadas para el quinquenio 2025-2030.

La normativa dispone que Camuzzi Gas del Sur S.A. deberá publicar los nuevos cuadros tarifarios durante al menos tres días en medios gráficos y digitales que posean circulación en su zona de concesión. Además, la empresa prestadora está obligada a comunicar los cambios a todos los subdistribuidores autorizados que operan dentro de su área de licencia. (Agencia OPI Santa Cruz)