Extienden plazo para regularizar deudas en Chubut

(OPI Chubut) – El gobierno provincial extendió hasta el 31 de diciembre próximo el plazo para ingresar al plan de pagos para regularizar las deudas que mantienen las pequeñas y medianas empresas y demás contribuyentes con el fisco chubutense.

Tras la amplia convocatoria que tuvo el plan de pagos transitorio lanzado en septiembre, el gobernador Ignacio Torres indicó a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut que se extienda el plazo para adherirse al Régimen de Regularización Transitorio de Deudas.

De esta manera se mantendrán los mismos beneficios de la Resolución Nº 243/25-ARECH y su extensión de plazo N° 367/25-ARECH, donde se permite una financiación hasta 12 cuotas y quite de intereses.

Torres sostuvo que “la importancia de extender este régimen en beneficio de miles de contribuyentes del Chubut. Lo venimos haciendo para sacarle el pie de encima a la producción aliviando la carga fiscal”.

Con el plan se podrán regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de este año (administrativas y judiciales), además de acceder a reducciones de intereses resarcitorios de hasta el 50% y hasta el 100% de los intereses de financiación.

La deuda vigente se podrá cancelar en un pago contado o en hasta 12 cuotas, pudiendo realizar todo el trámite de manera 100% online con clave fiscal ingresando al sitio Web (Agencia OPI Chubut)