Renunció el jefe de Gabinete Guillermo Francos

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó su renuncia al presidente Javier Milei esta noche, una dimisión que fue seguida en línea por la del ministro del Interior, Lisandro Catalán. El propio Francos comunicó su decisión mediante su cuenta de X, argumentando la existencia de “persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional“.

En el mensaje dirigido al presidente, Francos formalizó su salida: “Me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros“. La justificación de la dimisión se centró en la necesidad de liberar al mandatario de ataduras para la nueva fase de gestión.

Francos especificó que su renuncia busca que Javier Milei “pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia“. El ahora ex jefe de Gabinete situó temporalmente esta nueva fase “luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre“.

- Publicidad -

La salida de Guillermo Francos no fue la única registrada en el Gabinete Nacional durante la noche. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, también presentó su renuncia, en una acción descrita como “en linea” con la decisión tomada por el jefe de Gabinete. (Agencia OPI Santa Cruz)