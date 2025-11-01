Un joven grave al recibir un disparo en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un joven de 19 años fue baleado gravemente este viernes a la madrugada en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia y tuvo que ser derivado de urgencia al Hospital local.

La policía de Chubut informó que el violento incidente se produjo alrededor de las 6.00 horas en la calle Sarmiento al 4000, donde asistieron a la víctima que se encontraba inconsciente en cercanías de un supermercado ubicado en Huergo y Damasco.

El joven tenía una herida de arma de fuego en el tórax y tuvo que ser asistido rápidamente por una ambulancia.

El área de Criminalística y la Brigada de Investigaciones se encuentran relevando pruebas para determinar cómo sucedió el ataque. (Agencia OPI Chubut)