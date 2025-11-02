El 86% de los argentinos busca activamente un nuevo empleo

- Publicidad -

El 86 por ciento de los argentinos está en búsqueda activa de un nuevo empleo, lo que representa un incremento de 24 puntos porcentuales por encima de la marca registrada en 2023, cuando apenas llegaba al 62%. Este indicador, proveniente de un relevamiento privado de Randstad, se da en un contexto de creciente insatisfacción, donde el 44% de los trabajadores asegura estar satisfecho o muy satisfecho con su empleo actual, cifra que cae 5 puntos porcentuales por debajo de la medición de 2023. Las principales motivaciones para el cambio son la búsqueda de mejores salarios, beneficios y oportunidades de desarrollo profesional.

A nivel regional, Argentina encabeza el podio de trabajadores en búsqueda activa de trabajo con un 86%, seguido por Uruguay con el 67% y Chile con el 44%. En contrapartida, Argentina se ubica en último lugar en satisfacción laboral (44%), por debajo de Uruguay (48%) y Chile, que registra el mayor nivel con el 55%. El salario y los beneficios ocupan el primer lugar entre las razones para el cambio para el 36% de los argentinos, mientras que las oportunidades de desarrollo profesional son valoradas por el 28%. El ambiente de trabajo agradable es señalado por el 9%.

Otros factores que inciden en el deseo de búsqueda en Argentina son la seguridad laboral (8%), el equilibrio entre vida familiar y profesional (8%), trabajo con propósito (4%), opciones de trabajo remoto (3%) y trabajar en una empresa innovadora (3%). Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó que “la caída en los niveles de satisfacción y el incremento en la búsqueda activa de empleo reflejan que los trabajadores siguen reevaluando sus prioridades constantemente. Más allá del salario, hoy buscan desarrollo, bienestar y un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional“.

La encuesta, realizada a 4.089 personas, también arrojó una ligera caída de la confianza de los trabajadores argentinos en el mercado laboral. El 90% de los encuestados cree que podría conseguir un empleo similar al actual dentro de los próximos seis meses si lo necesitara, lo que significa 4 puntos porcentuales por debajo de la medición de 2023 (94%). Este leve descenso tiene su correlato en un incremento del miedo a perder el empleo.

El 12% de los trabajadores argentinos considera que es muy probable que pierda su empleo o no renueven su contrato dentro de los próximos seis meses, registro que supera en 3 puntos porcentuales a la medición del segundo semestre de 2023. Asimismo, el 34% cree que es probable que pueda perder su empleo, contra el 33% de 2023. Ávila concluyó que “aun en un contexto económico desafiante (…) el empleo pareciera mantenerse estable, sin señales visibles de deterioro” y que los trabajadores mantienen niveles de confianza “muy similares a las de ciclos económicos de mayor actividad”. (Agencia OPI Santa Cruz)