Torres suma a empresarios al reclamo por retenciones ante Caputo

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, sumó este sábado el respaldo de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia a su reclamo formal ante el Gobierno Nacional por la eliminación de los derechos de exportación para los hidrocarburos convencionales. El apoyo empresarial se enmarca en la defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge y se produce tras la reunión que el mandatario mantuvo esta semana con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, junto a intendentes, operadoras y sindicatos.

En el encuentro con la cámara comodorense, la negociación se extendió más allá del reclamo a Nación, abordando medidas para potenciar el Compre Local frente a la situación actual del sector. Como resultado, Torres anunció su compromiso de “trabajar en una ley de Compre Local que mantenga las garantías constitucionales y fomente el desarrollo del empleo local“.

Para avanzar en esta agenda, el gobernador informó que se conformará “una mesa de trabajo” de la cual “las distintas cámaras van a formar parte y ser vinculantes“. Torres calificó la reunión como “muy importante” para “ser más competitivos, de más producción y por ende más trabajo que también va a derramar en otros sectores clave como es en este caso el comercio“.

El titular del Ejecutivo provincial utilizó el respaldo empresarial para reforzar su posición negociadora. Según Torres, el sector comercial “apoya firmemente la eliminación de las retenciones” en un contexto donde, según afirmó, “la provincia bajó regalías, los trabajadores y los gremios hicieron su parte, y ahora es el turno de que Nación avance con la iniciativa“. El gobernador ratificó la expectativa de una “eliminación progresiva” de las retenciones, asegurando que existe un “compromiso del Gobierno Nacional de avanzar en ese sentido” y concluyó que “pronto vamos a ver resultados concretos“. (Agencia OPI Chubut)