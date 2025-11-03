El nuevo Gabinete define roles y excluye a Kicillof del diálogo

- Publicidad -

El designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que ni él ni el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, fueron candidatos testimoniales. En declaraciones al canal de noticias La Nación+, Adorni consideró “bastante injustas” las críticas que hizo el ex presidente Mauricio Macri a su nombramiento y confirmó que Santiago Caputo continuará como asesor del Presidente Javier Milei.

Adorni definió al candidato testimonial como “el que se presenta como candidato sabiendo que no va a asumir“, asegurando que “no es el caso de Santilli ni el mio“. El actual vocero Presidencial sostuvo que “Uno se debe al Presidente. Siempre dije que iba a estar donde me pida el Presidente”. Remarcó que, si bien todos los que pertenecen a LLA piensan que “las testimoniales son un fraude al electorado“, su caso y el de Santilli no aplican a esa definición.

Sobre la crítica que formuló el ex presidente Macri, Adorni expresó que el titular del Pro “tiene derecho de opinar lo que quiera”, pero advirtió que “tal vez le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos”. Adorni defendió la potestad del actual mandatario, recordando que “el equipo de ministros y el jefe de gabinete lo elije el Presidente, como el eligió en su momento a Marcos Peña y a todo su equipo, y de hecho terminó con problemas económicos y con el regreso del kirchnerismo”.

El jefe de Gabinete designado también cuestionó la postulación que hizo Macri de Horacio Marín para el cargo. “El mayor deseo de Horacio Marín es ser presidente de YPF, me llamó consternado el viernes por la situación en la que se lo había envuelto. Es todo bastante injusto”, relató Adorni.

Adorni detalló además la nueva organización del gabinete y la continuidad de Santiago Caputo. “Va a seguir siendo el asesor principal del Presidente”, subrayó, y enfatizó que tienen “una excelente relación”. Explicó que las tareas están definidas: “yo me voy a encargar de empujar la gestión y coordinar a los ministros, Santilli se va a encargar de la parte política y va a ser el interlocutor ante los gobernadores, y Santiago Caputo va a asesorar en todos los temas que el Presidente crea necesario”. Advirtió que si el trabajo conjunto no funciona, el Presidente “lo corregirá haciendo que demos un paso al costado”.

El vocero indicó que la instrucción de Milei es avanzar con las reformas urgentes: “La reforma tributaria, la modernización laboral, el Código Penal, y el presupuesto 2026”. Finalmente, justificó la exclusión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de la reunión con mandatarios, manifestando que “atrasa cien años” y que “Cuesta comprender que es lo que quiere dialogar“. Según Adorni, “Lo que propone Kicillof y sus soluciones atrasan un siglo. No creo que Kicillof esté entendiendo hacia dónde va la Argentina”. (Agencia OPI Santa Cruz)