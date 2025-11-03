Estatales cobran sueldos de octubre entre el 6 y 8 de noviembre

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno del Chubut anunció el cronograma de pago de haberes de octubre para la Administración Pública Provincial. El Ministerio de Economía de la provincia confirmó que la erogación total para cumplir con estos compromisos salariales asciende a $ 137.700.000.000.

El esquema de pagos comenzará este miércoles 5 de noviembre con el depósito destinado al sector pasivo. Sin embargo, los jubilados tendrán sus haberes disponibles el jueves 6 de noviembre, pero enfrentarán una limitación operativa: solo podrán percibir sus ingresos a través de la red de cajeros automáticos.

Esta modalidad exclusiva de cobro se debe a que las sucursales del Banco del Chubut no abrirán sus puertas al público durante esa jornada. La inactividad responde a la celebración del Día del Trabajador Bancario en todo el país, afectando la atención presencial para los pasivos en su primer día de cobro.



Por su parte, los empleados públicos en actividad verán depositados sus sueldos el viernes 7 de noviembre. Siguiendo el cronograma informado por el gobierno de Torres, los trabajadores en actividad podrán acceder a sus salarios a partir del sábado 8 de noviembre, también a través de la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut. (Agencia OPI Chubut)