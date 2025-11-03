Gobierno paga hoy US$ 822 millones en intereses al FMI

- Publicidad -

El Gobierno nacional debe cancelar hoy un vencimiento de intereses por US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), un pago que impactará directamente en el nivel de reservas internacionales. Esta obligación es parte del acuerdo de refinanciación de enero de 2024, correspondiente al crédito de US$ 45.000 millones solicitado por la administración de Mauricio Macri en 2018.

A diferencia de los vencimientos de capital, la obligación de intereses no puede postergarse hasta fin de mes, forzando la ejecución del desembolso. Este pago se suma a otros compromisos externos. El total de vencimientos en moneda extranjera programados para noviembre asciende a US$ 1.038 millones, cifra que incluye los US$ 217 millones adicionales que vencen con diferentes organismos multilaterales.

La totalidad del pago al FMI deberá realizarse utilizando las reservas internacionales, las cuales experimentaron movimientos significativos en las últimas jornadas. El jueves pasado, las reservas informadas por el BCRA se ubicaron en US$ 40.495 millones. Sin embargo, el viernes cayeron a US$ 39.382 millones, una baja atribuida a los ajustes bancarios del último día hábil del mes.

El informe del BCRA de este lunes registrará tres impactos principales que definirán el saldo final de reservas. Primero, se espera que los bancos devuelvan posiciones, recuperando lo que se perdió el viernes. Segundo, la reducción neta por el pago del vencimiento al FMI. Tercero, según especulaciones de los analistas, podría registrarse un aumento por compras realizadas por el Tesoro la semana pasada, lo que exigirá un análisis preciso del número final. (Agencia OPI Santa Cruz)