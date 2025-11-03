La Libertad Avanza, como el kirchnerismo, el peronismo y la UCR, es  casta política y como ellos, usa los candidatos testimoniales

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El candidato testimonial es la mayor y absurda mentira de la clase política hacia la gente, en su propia cara. Es un engaño abierto, claro y generalmente seguido de una mentira que toma al votante por idiota: cuando les preguntan a un candidato “¿Ud es candidato testimonial?”, dice “No, para nada. Voy a asumir”. Ni bien gana, lo primero que hace es darle su lugar al segundo de la lista y él, que hasta ese momento fue el candidato principal, vuelve a su cargo anterior o recala en otro lugar del poder.

Este engaño, esta mentira, la pergeñó el kirchnerismo y la continuaron todos y cada uno de los políticos argentinos y lo peor: la sociedad se los permitió y se los permite aún. A ningún legislador se le ocurrió presentar un proyecto de ley para no permitir esta decidida burla de la democracia, la cual puede ser imperfecta pero artimañas como éstas la hacen defectuosamente insalvable.

Así como a los corruptos y mentirosos la gente los ha comenzado a castigar con el voto, el pueblo debe comenzar a castigar a los candidatos testimoniales no votándolos, evitando sufragar por el partido que los lleve como mascarón de proa de una propuesta falsa y con el solo interés de arrastrar votantes para dejar en sus cargos a cualquier cuatro de copa, colocados allí porque lo que menos le interesa al candidato y al partido que lo contiene es representar al pueblo; solo buscan representarse ellos mismos, sus propios intereses y en lo posible abarcar la mayor cantidad de lugares de poder, aunque ello implique ser un mero pasante para cobrar un sueldo o hacer negocios.

LLA casta pura y dura

El 18 de mayo/25 Manuel Adorni de La Libertad Avanza se impuso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones legislativas. El 21 de mayo fue el mismo Adorni quien aseguró que dejaría su lugar como Vocero en manos de Lanari y asumiría en la legislatura.

25 octubre 2025 Diego Santilli le ganó al peronismo de la provincia de Buenos Aires que le permitió a Milei consolidar una importante victoria nacional. Ante quien lo quisiera escuchar, Santilli repetía que honraría su cargo asumiendo la banca.

Inmediatamente después de las elecciones, el gobierno reacomodó sus fichas internas y Manuel Adorni fue designado como Jefe de Gabinete y Diego Santilli como Ministro del Interior.

En lugar de Adorni en la legislatura asumirá Tomás Kohen, un ignoto libertario de la Comuna 7 de CABA y en lugar de Santilli, ocupará la banca Ana Valeria Tamagno, la corista de Javier Milei en su grupo de Rock presidencial.

Concluyendo: tanto Santilli como Adorni fueron “los pajaritos llamadores” para que el votante desprevenido, debido al amplio conocimiento público que tiene la imagen de ambos, los votaran a ellos pero en realidad ellos sabían de antemano que nunca iban a asumir.

Las mismas mentiras del manual testimonial

El manual de la casta política, inventado a imagen y semejanza del kirchnerismo pero nunca abolido por nadie, al contrario, usado a destajo por todos y especialmente por La Libertad Avanza, dice en su fase introductoria que el candidato “debe negar la realidad, asegurar que va a asumir y una vez electo, argumenta “fui llamado para cumplir un rol superior en el gobierno y allí donde el presidente (o gobernador, según corresponda)me necesite, estaré”.

Es decir, no solo no se le puede recriminar nada a Santilli, a Adorni y a Mieli (grandes mentirosos y engañadores seriales de la fe pública), sino que debemos agradecerles por ser tan patriotas.

Manuel Adorni defiende decreto sobre acceso a información pública ante las críticas

El manual también dice que “se debe pasar rápidamente la hoja, dejar en el lugar de la reciente elección a cualquiera y preparar otros casos testimoniales para las generales del 2027”.

Si la gente no ve esto que parodiamos para hacer más elocuente el engaño, si no se da cuenta cómo le toman el pelo, le mienten y los engañan, montados en el discurso fácil de la organización política, lo mejor para el gobierno y para el país y todas esas muletillas de baratijas que usa éste gobierno y han usado hasta el cansancio los anteriores, es que aún no estamos maduros como sociedad y como votantes y merecemos ser aplastados por la clase política abyecta que supimos conseguir; a no quejarse entonces. Y si creemos que no es así, en la próxima castiguemos con el voto a los partidos que ocultan candidatos testimoniales, no votándolos.

Mentir con Libertad

A Javier Milei cada vez que le han preguntado por las candidaturas testimoniales las ha calificado de “fraude moral” y “acciones fraudulentas de partidos y políticos sin escrúpulos”. Los Libertarios en su conjunto se cansaron de criticar las prácticas testimoniales y durante sus campañas, tanto Adorni como Santilli aseguraron que iban a asumir sus respectivos cargos en caso de ser elegidos.

Hoy nos damos cuenta que, una vez más, la casta política nos sigue mintiendo, esta vez desde un espacio donde se dice que la libertad avanza, pero obviamente no se trata de la libertad del votante, sino de los oportunistas de siempre que buscan el beneficio personal y/o partidarios defecando en la ética, la moral y la verdad pública, como ha sido el karma argentino en los últimos 40 años. (Agencia OPI Santa Cruz)