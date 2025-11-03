Milei reúne al nuevo Gabinete para iniciar la segunda etapa de gestión

- Publicidad -

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, marcando el inicio del segundo tramo de su gestión tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. El encuentro contó con las incorporaciones de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Pablo Quirno como canciller y Diego Santilli en el Ministerio del Interior. Según la agencia Noticias Argentinas, la reunión duró poco más de una hora cuarenta y se centró en la agenda legislativa del mes, con especial dedicación al Presupuesto 2026.

Al término del encuentro, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó la reunión como “una reunión espectacular” y reveló que el jefe de Estado planteó los principales lineamientos de la segunda etapa. En declaraciones a Radio Nacional, Adorni detalló que estos lineamientos incluyen “las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”.

El primero en llegar a Casa Rosada fue el flamante ministro coordinador a las 7.35, mientras que el mandatario lo hizo a las 9. Participaron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). También estuvieron presentes las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

- Publicidad -

El único ausente con aviso fue Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación), quien tiene agenda en Madrid para asistir a la Conferencia Internacional de Banca 2025 organizada por el Banco Santander sobre “Regulación y crecimiento en Argentina”. Tras la reunión, Santilli y Martín Menem se dirigieron a los despachos de Eduardo “Lule” Menem, armador del interior. Un hecho llamativo de la jornada fue que los fotógrafos presidenciales retrataron a todos los asistentes en el Salón de los Bustos antes del intercambio, a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien eludió las cámaras. (Agencia OPI Santa Cruz)