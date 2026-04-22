El sector comercial proyecta un escenario de contracción para abril y junio

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El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) perforó el terreno negativo al cierre del primer trimestre. El INDEC procesó los datos de supermercados y autoservicios mayoristas de todo el país, arrojando un saldo de -6,2% que condiciona las proyecciones para el periodo abril-junio de 2026.

La bajada del consumo y la acumulación de stock estancado explican este retroceso en las expectativas del sector privado. El informe oficial de marzo de 2026 expone que apenas el 5,3% de los directivos del sector consumo masivo percibe una situación comercial favorable para el próximo trimestre.

La encuesta de tendencia de negocios detalla la parálisis del sector mediante tres ejes de opinión. El organismo estadístico nacional construyó este índice mediante la ponderación de la situación actual de las firmas, las perspectivas de ventas futuras y el nivel de mercadería en depósitos.

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El desglose de la estadística oficial muestra la percepción de las empresas:

37,3% de los empresarios define su situación comercial como mala .

de los empresarios define su situación comercial como . 57,3% de los consultados califica el presente como normal .

de los consultados califica el presente como . 5,3% de las firmas declara una situación buena.

El INDEC obtuvo el resultado final de -6,2% tras promediar estos porcentajes en relación con los interrogantes planteados a la gerencia de las cadenas comerciales. La cifra evidencia que el pesimismo y la neutralidad dominan la toma de decisiones en el sector mayorista y minorista.

Los operadores basaron sus respuestas en la evaluación de marzo y el pronóstico para el trimestre que inicia en abril. El enfriamiento de las ventas impacta directamente en las proyecciones de inversión en las góndolas argentinas.

El cálculo técnico del ICE integra la evaluación de stocks y las expectativas futuras de la situación comercial. La metodología permite una escala de medición que oscila entre el -100% y el 100%. (Agencia OPI Santa Cruz)