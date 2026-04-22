Donald Trump amenazó con bombardear el territorio iraní

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El presidente estadounidense Donald Trump advirtió la noche del martes que cualquier intento de Estados Unidos por reabrir el estrecho de Ormuz impedirá un acuerdo con Irán. El funcionario exigió sostener el bloqueo y señaló que el convenio requiere como condición que “destruyéramos el resto del país”.

El jefe de Estado publicó estas advertencias mediante la red Truth Social. El mensaje indicó que los líderes iraníes también integran el listado de blancos “incluidos” en el posible movimiento para bombardear el territorio asiático.

Las acusaciones del mandatario abarcaron las motivaciones financieras del adversario. El gobernante sostuvo que la nación persa presiona para abrir el canal y lograr ganar 500 millones al día.

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El líder republicano expuso la estrategia comunicacional de sus oponentes. “Solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente bloqueado, así que simplemente quieren salvar las apariencias”, indicó el dirigente.

Las amenazas digitales siguieron a una orden militar concreta en el terreno. El ejecutivo anunció horas antes una extensión del alto el fuego vigente con el gobierno de Irán.

Los plazos operativos forzaron la decisión de la Casa Blanca. La tregua actual de dos semanas vencía formalmente este miércoles por la noche. (Agencia OPI Santa Cruz)