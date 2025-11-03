Santilli asume en Interior y marca la agenda de reformas de Milei

- Publicidad -

El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda estará vinculada a las reformas que el gobierno del presidente Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su mandato. Santilli especificó esta línea de trabajo en diálogo con radio Rivadavia, tras haberse reunido ayer durante una hora y cuarto con el Presidente en la Quinta de Olivos.

El ministro detalló los ejes centrales que deberá gestionar. “Las reformas tienen que salir y tienen que ver con el Presupuesto, una modernización laboral para que los trabajadores informales pasen a la formalidad, una reforma fiscal para la baja de impuestos y el nuevo código penal”, afirmó Santilli.

Además de su encuentro con el jefe de Estado, el flamante ministro del Interior relató que habló con el ex presidente Mauricio Macri. Esta comunicación tuvo lugar inmediatamente después de que Santilli finalizara su reunión con Milei en la residencia presidencial.

La conversación con Macri se produce en un contexto político particular, ya que el ex presidente se había mostrado molesto el sábado pasado. Macri expresó públicamente su malestar en sus redes sociales con un fuerte mensaje, motivado por la decisión de Javier Milei de designar en la Jefatura de Gabinete a Manuel Adorni en lugar de Guillermo Francos. (Agencia OPI Santa Cruz)