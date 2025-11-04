Balearon a un hombre en la Costanera de Caleta Olivia

- Publicidad -

Un hombre de 39 años fue herido de un disparo de arma de fuego en su vivienda durante la madrugada del domingo 2 de noviembre.

Según los primeros indicios que recogió la policía de Santa Cruz, dos sujetos armados huyeron en un vehículo, dejando evidencia balística en el lugar.

El violento episodio se produjo alrededor de las 01:15 horas y se activó el protocolo de emergencia por un hecho con arma de fuego en una vivienda de avenida Costanera al 1600.

- Publicidad -

La víctima recibió un disparo en la pierna derecha y fue derivado de urgencia al Hospital Zonal, fuera de peligro.

Los agresores efectuaron el disparo y se fugaron en un vehículo.

Los investigadores de la policía buscan identificar el auto y los responsables del disparo. (Agencia OPI Santa Cruz)