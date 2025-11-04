Evo Morales acusa a Milei y Paz de pactar para “deshacerse” de él

- Publicidad -

Evo Morales acusó al presidente argentino Javier Milei y al nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, de haber pactado para “deshacerse” de él y atentar contra su vida. El exmandatario boliviano utilizó su cuenta de X para afirmar que Milei le solicitó a Paz eliminarlo, alegando que Morales es “un peligro para la América Latina digna y soberana“. Estas declaraciones surgen mientras Morales permanece recluido en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, donde es resguardado por seguidores para evitar su captura por acusaciones de presunta trata de persona y abuso de menores.

En su publicación, Morales afirmó que “hermanos de Argentina” le informaron sobre la supuesta petición de Javier Milei a Rodrigo Paz. El exmandatario boliviano subrayó que “no sorprende” que ambos dirigentes, a quienes situó en las antípodas de su ideología, celebren un “pacto” para “acabar” con su vida.

Morales también vinculó la situación actual con acciones pasadas de funcionarios argentinos. Recordó que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ocupó ese mismo rol durante el Gobierno de Mauricio Macri, envió “armas y municiones” al “régimen de facto” de la ex mandataria boliviana Jeanine Añez. Según Morales, citando un informe del sitio Newsweek Argenitna, este envío tuvo como objetivo “reprimir a los bolivianos” en 2019.

La denuncia del exmandatario se produce en un contexto en el que se encuentra recluido en el Trópico de Cochabamba. En esa locación, unos 2.000 seguidores suyos lo custodian para impedir que sea capturado. Las autoridades bolivianas buscan su detención en el marco de acusaciones formales por presunta trata de persona y abuso de menores. (Agencia OPI Santa Cruz)