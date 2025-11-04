Freno de Milei a China: cancelan observatorio en San Juan

- Publicidad -

El Gobierno Nacional de Javier Milei suspendió definitivamente el proyecto para la instalación del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) en la localidad de El Leoncito, provincia de San Juan. La cancelación formal se produjo tras la decisión de no renovar el convenio de construcción, que caducó en el mes de junio. El proyecto, valuado en 350 millones de dólares, era impulsado conjuntamente por la Academia de Ciencias de China, el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el CONICET.

La planificación de esta instalación científica comenzó en 2015, durante la gestión de Cristina Kirchner, y buscaba integrar a la Argentina en una red global de monitoreo espacial. Con un reflector de 40 metros, el radiotelescopio de San Juan estaba proyectado para tener un alcance superior al de la antena que China ya opera en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén.

La negativa de la administración Milei a continuar con el CART se vincula directamente con el giro en la política exterior del gobierno, que busca un alineamiento preponderante con Estados Unidos y la figura de Donald Trump, en detrimento de los acuerdos estratégicos con el gigante asiático. Esta decisión política generó una reacción negativa inmediata desde el ámbito académico local. La Universidad Nacional de San Juan se pronunció en contra, calificando el proyecto como un “trabajo cooperativo genuino” y el resultado de más de 30 años de colaboración científica entre Argentina y China.

La tensión entre el Gobierno Nacional y los impulsores del proyecto ya había escalado en diciembre de 2024, cuando la gestión Milei decidió detener el ingreso de equipamiento enviado desde China para la base en San Juan, alegando supuestas “irregularidades” en la documentación. Con la caída del proyecto en El Leoncito, el único radar chino de este tipo que permanece operativo en el país es el de Neuquén, el cual también fue objeto de una solicitud de inspección por parte de Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)