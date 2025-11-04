Mercados cierran en baja pese a caída del Riesgo País

- Publicidad -

El dólar oficial registró una baja del 1% en las pizarras de Banco Nación, cerrando a $1.485 para la venta, lo que implica $15 menos que el cierre de ayer. Esta baja cortó la escalada que había registrado al inicio de la semana, cuando alcanzó la zona de $1.500. Este movimiento contrastó con el dólar blue, que subió 0,7% en la jornada y se cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta. Los tipos de cambio financieros también mostraron descensos: el MEP cayó 0,4% hasta $1.494,31 y el Contado Con Liquidación (CCL) registró un descenso de 0,3% hasta los $1.516,99.

En el segmento mayorista, la divisa se posicionó sobre los $1.471, una baja diaria de 0,2%, y quedó a $27 del techo de la banda, ubicado hoy en $1.498. En el promedio de bancos, el tipo de cambio minorista para la venta se ubicó entre $1.485 y $1.490, alcanzando una cotización máxima de $1.495. Estos movimientos en el mercado cambiario se dan mientras las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$40.786 millones.

Los mercados de acciones y bonos argentinos cerraron la jornada en baja, revirtiendo la tendencia alcista con la que habían iniciado las operaciones. El índice S&P Merval cerró con una baja de 0,30% en pesos, situándose en 3.095.269,50 puntos, aunque medido en dólares experimentó una suba de 0,2%. Por su parte, el Riesgo País, medido por JP Morgan, retrocedió 1,50% y se ubicó en 655 puntos.

Rava señaló que “el mercado local reaccionó en forma positiva a los cambios en el equipo de Gobierno y se sostiene por encima de USD 2.000”. Sin embargo, el mismo analista advirtió que “el mercado cambiario sigue presionado, con el dólar cerca del techo de la banda ($1.497)”. En este contexto, se dio a conocer el anuncio de una nueva licitación para el próximo miércoles, cuya oferta involucra tasa fija, TAMAR, CER y Dólar Linked.

El panel líder S&P Merval operó mixto durante la jornada. Las mayores caídas fueron registradas por Aluar (-3,61%), Banco Francés (-3,53%) y Telecom Argentina (-3,24%). En contraposición, las máximas subas correspondieron a Cresud (6,69%) y BYMA (3,44%). En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron resultados mayormente negativos. Las principales pérdidas fueron de Irsa (-3,14%), Tenaris (-2,60%) y Ternium (-1,81%), mientras que las únicas subas fueron de Loma Negra (1,12%) y Pampa Energía (0,59%).

En el segmento de deuda, los títulos públicos mostraron bajas: el AL30 cayó 0,01% y el AL35 retrocedió 0,31%. Un informe semanal de bonos Globales de Puente indicó que, en la última semana, los precios de los bonos retrocedieron -0,9% en promedio. Según la consultora PPI, el Merval había comenzado el lunes con un avance de 2,2% hasta US$2.047, tras una de las mejores semanas de su historia. PPI agregó que el índice “se ubica apenas 14,3% por debajo de su máximo histórico alcanzado en enero y a 4,2% del cierre de 2024”, y que “al viernes previo a las elecciones de medio término, el índice acumulaba una caída de 38,1% en el año”. (Agencia OPI Santa Cruz)