RGA Alimentos vende 100 kg de pollo a un crucero antártico

La empresa estatal RGA Alimentos, dependiente de la sociedad Río Grande Activa, concretó una primera venta de 100 kilos de pollo a un crucero de turismo antártico. La operación comercial fue presentada por la entidad pública como un “hito” en la producción fueguina y un acto de reafirmación soberana, aunque la logística de comercialización se realizó a través de un acuerdo con un intermediario privado, Carnicerías Trelew.

Según la información proporcionada, este primer envío busca abrir un nuevo canal de ventas para los productos elaborados en Río Grande, con el objetivo de continuar el abastecimiento a cruceros durante los próximos meses. El texto oficial subraya esta iniciativa como un paso en la ampliación de la proyección territorial de la producción local y un ejemplo de “trabajo conjunto entre el sector público y privado” para fortalecer la comercialización de alimentos con “sello local“.

El componente político de la operación fue enfatizado por el presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, quien vinculó directamente la venta comercial con el reclamo territorial. “Nos llena de orgullo que por primera vez en la historia los productos RGA lleguen al punto más austral de nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur“, expresó Deluca.

El funcionario enmarcó la venta de los 100 kilos de pollo en un plano geopolítico, asegurando que la llegada del producto al circuito turístico antártico fortalece la industria local y el valor agregado. “Llegar con nuestro producto netamente fueguino a nuestra Antártida es ejercer soberanía“, subrayó el presidente de la sociedad estatal. El plan declarado es que estos productos eventualmente alcancen “la totalidad del territorio” provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)