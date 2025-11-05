ANSES reclama 1.000 millones a CFK por pensión de viudez

- Publicidad -

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazó hoy una medida cautelar solicitada por la ex presidenta Cristina Kirchner. Mediante esta solicitud, la actual presidenta del PJ buscaba que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que se le había otorgado como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. Dicho beneficio había sido suspendido previamente por la ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano y que, además, le reclamará a la ex mandataria el reintegro de lo cobrado con anterioridad, una cifra que se ubicaría en torno a los 1.000 millones de pesos.

En el marco de esta causa judicial, Cristina Kirchner venía reclamando la nulidad de las resoluciones administrativas que dieron de baja tanto su pensión de viuda como la que le correspondía por su propio mandato presidencial. El planteo argumentaba que la demora en la resolución definitiva del proceso judicial podría afectar sus derechos a la seguridad social y su subsistencia. Asimismo, sostenía que la medida cautelar solicitada no resolvía el fondo del asunto, dado que, según su postura, existía una sentencia firme previa que le reconocía el beneficio.

Por su parte, la ANSES había solicitado el rechazo de la medida cautelar. El organismo argumentó que el beneficio previsto en la ley 24.018 para presidentes, vicepresidentes y sus viudas constituye una asignación graciable. En la visión del organismo, se trata de un reconocimiento excepcional que no depende de aportes previsionales, sino que se otorga como contraprestación al honor y buen desempeño en el cargo. El organismo sostuvo también que la medida cautelar pretendida se confundía con el objeto principal de la demanda y que no se verificaban los requisitos legales para suspender el acto administrativo cuestionado.

El organismo previsional advirtió que “la medida solicitada por quien acciona afecta el interés público, ya que se estaría ordenando el pago de un beneficio de significativa consideración económica y se vulnerarían las políticas de veracidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos, dos aspectos cruciales en la lucha eficiente contra la corrupción, todo lo cual afectaría los recursos del Estado”.

La decisión de las bajas de los beneficios se tomó luego de que la ex presidenta fuera condenada en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal Federal. Dicha cámara la consideró “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa Vialidad. Esta condena resultó luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual Cristina Kirchner cumple condena domiciliaria actualmente en su departamento del barrio de Constitución.

Una de las primeras dirigentes políticas en reaccionar a la noticia fue la legisladora porteña Graciela Ocaña. Desde sus redes sociales, Ocaña expresó: “Se hizo Justicia. Ahora la Corte debe confirmar que CFK cobró un beneficio que no le correspondía por mas de cuatro años. ANSES debe recuperar sin demora lo robado por Cristina”. (Agencia OPI Santa Cruz)