Gobierno convoca extraordinarias del 10 al 31 de diciembre

El Gobierno confirmó que las sesiones extraordinarias del Congreso se llevarán a cabo desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. La convocatoria se formalizará en los próximos días, aunque el oficialismo ya avanza en negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas. La meta es reunir los votos necesarios para sancionar el Presupuesto en Diputados entre el 11 y el 13 de diciembre.

La discusión del Presupuesto ocupará la totalidad de la actividad de diciembre. Por esta razón, fuentes parlamentarias estimaron que las reformas laboral y tributaria se debatirán en una segunda convocatoria a extraordinarias, la cual se realizaría a mediados de enero y durante febrero. Esta decisión de dilatar los tiempos permite al Gobierno avanzar en las negociaciones con los gobernadores para incluir cambios en la propuesta oficial y así garantizar los votos para la aprobación antes de fin de año. Los bloques opositores habían intentado votar el Presupuesto durante las sesiones ordinarias, pero el resultado electoral modificó los planes y, al día de hoy, no tienen garantizados los 129 diputados necesarios para abrir el debate.

El oficialismo había conseguido ayer el despacho de mayoría en la Comisión de Presupuesto gracias al doble voto de su presidente, Añlberto ‘Bertie’ Benegas Lynch. Sin embargo, la meta del Gobierno siempre fue tratar la ley de gastos y recursos para 2026 con la nueva composición del cuerpo. Para avanzar con rapidez en extraordinarias, el oficialismo enfrenta el desafío de conformar la comisión respectiva para firmar un nuevo dictamen, ya que todos los despachos de comisión caducan el 30 de noviembre, al finalizar las sesiones ordinarias. Las conversaciones para asegurar los apoyos serán encaradas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el designado ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la comisión de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión, Eduardo ‘Lule’ Menem.

Desde diciembre, La Libertad Avanza (LLA) contará entre propios y aliados con 115 diputados. Podrá sumar a este número el respaldo de siete legisladores de Innovación Federal, dos de Producción y Trabajo y uno de Libertad y Futuro, con lo cual solo necesitará del aval de tres legisladores más. El dictamen de mayoría mantendrá sin cambios las metas macroeconómicas: un aumento de la economía del 5%, una inflación del 10% y un dólar de 1,423 pesos a diciembre de 2026. Además, proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. En ese nuevo despacho posiblemente queden incluidos pedidos de los gobernadores, como los avales para tomar crédito para obras de infraestructura y los recursos para las provincias que tienen cajas previsionales, que representan el 0,1% del PBI. (Agencia OPI Santa Cruz)