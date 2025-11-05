Grupo Arbumasa construirá una nueva planta pesquera en Trelew

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres, anunció la instalación del Grupo Arbumasa en la Zona Franca de Trelew, marcando la primera inversión enmarcada en dicho régimen. La decisión implica la construcción de una planta pesquera y fue presentada como resultado de gestiones impulsadas por el Gobierno provincial.

El anuncio se formalizó tras una reunión entre el mandatario provincial y José Luis Soñora Sambade, director de Operaciones de la firma, que actualmente opera en Puerto Madryn. En el encuentro también participaron el secretario de Trabajo provincial, Nicolás Zárate, y los representantes del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Juan Oliva y José Luis Díaz. Arbumasa es descrita como un referente mundial en la captura y procesamiento a bordo de langostino austral.

Torres destacó que “se trata de una empresa con más de tres décadas de experiencia en el sector, que decidió realizar una nueva inversión en nuestra provincia a partir de los beneficios de la Zona Franca de Trelew“. El gobernador vinculó la inversión a que “fundamentalmente, porque hoy Chubut es sinónimo de desarrollo, progreso y transparencia, pilares fundamentales para la llegada de nuevas inversiones“.

El gobernador confirmó que el Grupo Arbumasa “construirá una nueva planta pesquera”. Según Torres, la decisión empresarial consideró “los beneficios impositivos de la Zona Franca, así como también las ventajas logísticas de Trelew y la disponibilidad de servicios para operar”. Se resaltó que esta “es la segunda empresa pesquera que decide construir una planta en la ciudad” y que “ya hay consultas de otras firmas interesadas“.

Torres valoró “la buena predisposición de todas las partes para concretar una iniciativa que generará más trabajo para nuestra provincia“. El Grupo Arbumasa fue fundado en 1989 en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, con su primera embarcación especializada en la captura de langostinos. Actualmente, la empresa opera con ocho tangoneros y dos buques poteros, produciendo anualmente 4.000 toneladas de calamar y 10.000 toneladas de langostino argentino congelado a bordo. La firma posee una planta de procesamiento y cámaras frigoríficas en Puerto Deseado. (Agencia OPI Chubut)