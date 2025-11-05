La CGT ratificó triunvirato pese a reclamo de unicato

- Publicidad -

La Confederación General del Trabajo (CGT) votó hoy un nuevo triunvirato de conducción compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros). La definición tuvo lugar durante el congreso de la central obrera en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez (UPCN) como secretario adjunto y a Osvaldo Lobato como secretario gremial.

El congreso fue presidido por el cosecretario general saliente, Héctor Daer, y contó con Oscar Lingeri (Obras Sanitarias) como anfitrión. Durante el momento de los discursos, Lingeri expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”. Sin embargo, el encuentro evidenció divisiones internas, ya que antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron del estadio disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal.

La tensión se centró en la estructura de mando. Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción saliente pujaban por retornar a un unicato, es decir, un solo secretario general. Esta postura buscaba reemplazar la mesa colegiada que finalmente fue ratificada con la elección del nuevo triunvirato.



En la distribución de cargos, la Secretaría de Relaciones Internacionales fue nuevamente asignada a Gerardo Martínez (UOCRA), mientras que Héctor Daer ocupará la Secretaría de Interior. La Secretaría de Acción Social quedó para José Luis Lingeri y Karina Navone, y la Secretaría de Finanzas será ocupada por Gastón Frutos. La Secretaría de Derechos Humanos fue para Julio Piumato y Maia Volcovinsky.

Además, se definieron la Secretaría de Relaciones Institucionales para Daniel Lovera y Romina Santana; Prensa y Comunicación para Horacio Arreceygor y Susana Benítez; y Seguridad Social para Hugo Benítez y Romina Sánchez. La Secretaría de Cultura será para Miguel Paniagua y María Belén Ratto, y la de Ciencia y Técnica para Marina Jauribery y Hernán Escudero.

La Secretaría Administrativa fue asignada a Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas, la de Vivienda a Sergio Sasia y la de Turismo a Carlos Acuña. En la Secretaría de Actas fueron designados Enrique Lorenzo y Laura Fernández. La Secretaría de Igualdad de Oportunidades fue para Luna Villar y la Secretaría de Género para Carla Gaudensi.

Finalmente, la Secretaría de Asuntos Legislativos quedó para Norberto Dipróspero y Elena Ferreyra; la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales para Oscar Rojas; y la Secretaría de Estadísticas y Registros para Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani. (Agencia OPI Santa Cruz)