Oficializaron esquema de cortes programados de agua en Comodoro Rivadavia

(OPI Chubut) – La Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL) anunció el cronograma de cortes del servicio de agua previsto desde noviembre a marzo de 2026 con el objetivo de racionalizar el recurso en los meses de mayor temperatura y consumo.

Con este esquema se espera recuperar las reservas de Puesto La Mata, para propiciar un consumo del servicio sostenido en toda la ciudad del sur de Chubut.

La cooperativa pidió a la comunidad “hacer uso responsable del servicio de agua” para permitir el abastecimiento a todas las zonas y la concreción de los cortes de agua en el tiempo estipulado, y así evitar el aumento de su frecuencia fuera del cronograma previsto.

Se prevé la realización de cortes de 24 horas de duración para todas las zonas de Comodoro Rivadavia, distribuidos a lo largo de la semana.

Los martes y viernes, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá en la zona norte de la ciudad; y los miércoles y sábados, desde las 18 horas y por 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en zona sur y central.

El cronograma se inició este sábado 1 de noviembre.

La gerencia de Saneamiento explicó que “ya a mediados de octubre comienza a notarse la disminución de las reservas por el aumento de las temperaturas camino al verano, y por eso es necesario iniciar con el cronograma de cortes en noviembre”.

“Vamos a ir evaluando la situación de las reservas para tener en cuenta posibles cambios durante el período que tiene previsto el cronograma. En algunos casos puede suceder que suspendamos los cortes si las reservas son suficientes para el abastecimiento”, añadieron. (Agencia OPI Chubut)