Operaciones de leasing crecen 56% y marcan récord desde 2017

- Publicidad -

Las operaciones de leasing registraron 5.442 contratos hasta septiembre de 2025, marcando un crecimiento interanual del 56% y alcanzando el mayor nivel de operaciones para ese período desde 2017. Según datos de la Asociación de Leasing Argentina, la actividad se desarrolló con un nivel de morosidad del 0,6% del saldo de cartera, consolidando la recuperación del sector iniciada a mediados del año pasado.

El saldo de cartera se ubicó a fines de septiembre en $951.671 millones, equivalentes a US$ 669 millones, el nivel más alto desde 2019. Ramiro Baré, presidente de Leasing Argentina, destacó que “estos resultados confirman que el leasing es un instrumento ágil, seguro y cada vez más utilizado por las empresas argentinas para sostener su ritmo de inversión y crecimiento“. Desde la entidad señalaron que se reafirma como una “herramienta financiera clave de mediano y largo plazo“.

Nicolás Scioli, vicepresidente de la asociación, vinculó la expansión del sector al “proceso de reactivación que se observa en múltiples sectores y la mayor demanda de inversión“. El crecimiento del leasing ocurrió en línea con el repunte de la inversión bruta fija nacional, que creció cerca del 20% en el mismo período. Las estimaciones del sector indican que las operaciones realizadas entre enero y septiembre generaron 3.756 puestos de trabajo directos.

- Publicidad -

La demanda de equipos de transporte y logística concentró el 75% de las operaciones. Sin embargo, los crecimientos interanuales más significativos se registraron en equipos industriales, con un 161%, y en equipos de telefonía y tecnología, con un 66,4%. Analizando el destino de los fondos del saldo de cartera, el 63,2% correspondió a transporte y logística, incluyendo automóviles. Fue seguido por tecnología y telecomunicaciones (12%), maquinaria de construcción (9,6%), equipos industriales (8,7%) y maquinaria agrícola (2,9%).

Las pymes representaron el 45,7% del total de la cartera, mostrando un aumento en su participación respecto del trimestre anterior, cuando alcanzaban el 42,3%. En este segmento pyme, el mercado es liderado por The Capita Corporation/Banco Comafi, con una cartera de $103.615 millones, lo que representa el 25% del total. Le siguen Supervielle (11%) y BICE (11%).

En el segmento de grandes empresas, el ranking es encabezado por HPE Financial Services, con $110.015 millones (27% del total). En segundo lugar se ubicó The Capita Corporation/Banco Comafi (20%) y en tercero Supervielle (12%). En el sector público, Provincia Leasing se posicionó primero con un saldo de $38.396 millones, seguida por BPN, Banco Patagonia y Supervielle. El leasing financiero concentró el 97% de las operaciones, mientras que el leasing operativo representó el 3% restante. (Agencia OPI Santa Cruz)