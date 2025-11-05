Petri define el Congreso como “la madre de todas las batallas”

- Publicidad -

El ministro de Defensa, Luis Petri, afirmó que el Congreso va a ser “la madre de todas las batallas” donde el Poder Ejecutivo impulsará la aprobación de leyes clave como la modernización laboral, la reforma previsional, la del Código Penal y la tributaria, además del Presupuesto Nacional 2026. Petri, quien fue elegido diputado en los comicios del 26 de octubre, aseguró en declaraciones a radio Rivadavia que el tratamiento comenzará el 10 de diciembre para abordar “reformas obstruidas en su tratamiento durante muchísimo tiempo, pero que son absolutamente necesarias”.

El funcionario consideró que la elección nacional de octubre fue “plebiscitaria” y significó “un fuerte espaldarazo” para el Gobierno. Sostuvo que el apoyo de la ciudadanía en las urnas respaldó “las políticas económicas, sociales y de seguridad del actual Gobierno”, aunque aclaró que el triunfo electoral no es “un cheque en blanco”, sino que la ciudadanía “da un mandato”. Petri también destacó los resultados en su provincia, Mendoza, asegurando que obtuvieron “el mejor resultado del país” y definiéndola como “la capital nacional de la libertad“.

En cuanto a las reformas, Petri puso énfasis en la laboral, la cual, a su consideración, mejorará la situación de “ocho millones de trabajadores sin derechos” que están en “absoluta precariedad”. Argumentó que quienes se oponen a estas modernizaciones están “negándoles derechos a la mayoría del mercado laboral argentino”. Por otra parte, el ministro explicó su abrazo con el presidente Javier Milei en la última reunión del Gabinete, definiéndolo como “un abrazo de gol” que reflejó la alegría por el triunfo en Mendoza y el éxito en la gestión de Defensa.

En el contexto de su cartera, Petri destacó la inminente llegada de nuevo equipamiento militar. Anunció que el 20 de noviembre arribarán los vehículos Striker 8×8, un “viejo pedido y reclamo del Ejército” desde 2005, que permitirán “controlar y custodiar las fronteras” y recuperar una misión clave para las Fuerzas Armadas. Asimismo, confirmó que el 5 de diciembre se “volverá a ejercer la soberanía en nuestros cielos con los aviones F-16” adquiridos en Europa, lo que representa “la compra más importante en equipamiento militar que recuerde la República Argentina de los últimos 40 años”.

Finalmente, Petri lamentó las críticas del ex presidente Mauricio Macri a la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete Nacional. El ministro de Defensa calificó las declaraciones del titular del PRO como un “berrinche” transitorio. Defendió al nuevo funcionario, al que definió como “un economista del carajo” y una persona “absolutamente preparada” con un profundo conocimiento de todas las áreas del Gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)