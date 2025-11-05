Vialidad Provincial no mantendrá las rutas nacionales complementarias

- Publicidad -

(OPI TdF) – La ministra de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo aseguró que Vialidad Provincial dejará de efectuar las tareas de mantenimiento de las rutas complementarias a la Ruta Nacional N°3.

La decisión del gobierno de Gustavo Melella se basa en una deuda de 800 millones de pesos que mantiene el gobierno nacional con la provincia desde diciembre de 2023.

Castillo aseguró que sigue vigente un convenio interadministrativo “por el cual la provincia realizaba el mantenimiento de rutas nacionales complementarias de tierra”.



Ese convenio incluye los tramos comprendidos entre la Ruta 3 hasta Paso Radman; la ruta desde San Sebastián hasta Cañadón Alfa (Hito 1); la Ruta A desde Ruta 3 hasta San Pablo y la Ruta J desde Almanza hasta Moat.

La funcionaria sostuvo que “durante 22 meses la Provincia honró el contrato a pesar de no recibir pago. Fue una decisión del gobernador que sí honrábamos la palabra y la obligación contractual”.

La medida afectará a productores agropecuarios; la actividad petrolera del norte de la isla; turistas y residentes que circulan por estas rutas y el funcionamiento del Paso Fronterizo Radman. (Agencia OPI Tierra del Fuego)