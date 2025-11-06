China ofrece a Brasil mayor apertura y desarrollo de alta calidad

- Publicidad -

El vice primer ministro chino, Ding Xuexiang, y el presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se reunieron en Brasil para reforzar la alianza estratégica entre ambas naciones. Durante el encuentro, Ding afirmó la disposición de China para fortalecer la confianza política mutua y oponerse conjuntamente al unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo. El funcionario chino, quien también es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista de China (PCCh), transmitió los saludos del presidente Xi Jinping, destacando que la construcción de una “comunidad de futuro compartido” y la alineación de las estrategias de desarrollo de ambos países han tenido un buen comienzo.

Ding Xuexiang subrayó que la cooperación China-Brasil se ha convertido en un modelo para otros países en desarrollo, con una importancia estratégica, integral y a largo plazo. Citando la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, el vicepremier aseguró que Pekín está comprometido con la promoción de un desarrollo de alta calidad y una apertura de mayor nivel. Según Ding, esto creará más oportunidades para profundizar la cooperación pragmática, la cual China está dispuesta a ampliar en diversos ámbitos para lograr resultados “más trascendentales y ejemplares“.

En el plano multilateral, el enviado de Pekín llamó a reforzar la coordinación en foros internacionales para impulsar la reforma de la gobernanza global y salvaguardar los intereses de los países en desarrollo. Ding también afirmó que China reforzará la cooperación en la reducción de la pobreza bajo la Iniciativa para el Desarrollo Global. En un claro respaldo a la influencia regional de su socio, el vice primer ministro agregó que China apoya a Brasil para que desempeñe un papel activo en la salvaguarda de la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

Un punto central de la agenda fue la Cumbre del Clima de Belém. Ding manifestó el respaldo chino a la organización del evento y la disposición de colaborar para impulsar los procesos multilaterales climáticos. Lula da Silva agradeció el “firme apoyo” de China y felicitó al país asiático por sus logros en la transición ecológica, calificándolos como un “ejemplo para el mundo“. El presidente brasileño afirmó que el multilateralismo es “indispensable” y que desde el inicio del trabajo conjunto en una “comunidad de futuro compartido“, las relaciones bilaterales han alcanzado un nuevo nivel con resultados tangibles. Finalmente, Lula indicó que Brasil está dispuesto a mantener una estrecha coordinación con China para contribuir a la resolución pacífica de disputas regionales. (Agencia OPI Santa Cruz)